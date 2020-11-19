ФОТО: Ночью под Харьковом сгорел автомобиль

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.
19 ноября около 2:30 в Изюмский отдел полиции поступило сообщение от 57-летнего жителя района о том, что неизвестный поджег его автомобиль «Mitsubishi».
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников.
Информация внесена в Единый учет Изюмского отдела полиции.
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
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