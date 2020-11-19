19.11.2020 11:28

ФОТО: Ночью под Харьковом сгорел автомобиль

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.



// hk.npu.gov.ua

19 ноября около 2:30 в Изюмский отдел полиции поступило сообщение от 57-летнего жителя района о том, что неизвестный поджег его автомобиль «Mitsubishi».



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников.



Информация внесена в Единый учет Изюмского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.