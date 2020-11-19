Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Ночью под Харьковом сгорел автомобиль
19.11.2020  11:28   

ФОТО: Ночью под Харьковом сгорел автомобиль

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.


// hk.npu.gov.ua

19 ноября около 2:30 в Изюмский отдел полиции поступило сообщение от 57-летнего жителя района о том, что неизвестный поджег его автомобиль «Mitsubishi».

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников.

Информация внесена в Единый учет Изюмского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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