Пожар на кухне многоэтажки в районе Киевской (ГСЧС)

В Киевском районе города ликвидирован пожар в жилой 10-этажке.
18 ноября в 22:45 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в 10-этажном жилом доме на ул. Матюшенко, 11.
К месту пожара были направлены 2 пожарно-спасательных отделения пожарно-спасательных частей на автоцистернах и 1 пожарная автолестница.
На момент прибытия спасателей на 5-м этаже горели мебель на кухне на площади 3 кв.м.
В 23:08 пожарные локализовали огонь и в 23:44 ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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