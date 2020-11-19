19.11.2020 10:49

Пожар на кухне многоэтажки в районе Киевской (ГСЧС)

В Киевском районе города ликвидирован пожар в жилой 10-этажке.



//kh.dsns.gov.ua

18 ноября в 22:45 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в 10-этажном жилом доме на ул. Матюшенко, 11.



К месту пожара были направлены 2 пожарно-спасательных отделения пожарно-спасательных частей на автоцистернах и 1 пожарная автолестница.

На момент прибытия спасателей на 5-м этаже горели мебель на кухне на площади 3 кв.м.



В 23:08 пожарные локализовали огонь и в 23:44 ликвидирован.



Причина возникновения пожара устанавливается.