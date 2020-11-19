Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: ДТП на ХТЗ – микроавтобус протаранил автомобильную пробку (Соцсети)
19.11.2020  10:07   

ВИДЕО: ДТП на ХТЗ – микроавтобус протаранил автомобильную пробку (Соцсети)

Авария произошла вечером 18 ноября.


//Facebook

На перекрестке улиц Мира и Северина Потоцкого микроавтобус въехал в стоявшие в пробке автомобили.

Видео момента ДТП очевидцы выложили в местные паблики.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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