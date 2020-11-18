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18.11.2020  18:47   

Под Харьковом Toyota не пропустила ВАЗ: есть пострадавшие (ГУНП)

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Лозовском районе Харьковской области.


// hk.npu.gov.ua

Информация о автопроисшествии на перекрестке вблизи поселка Краснопавловка поступила в Лозовской отдела полиции 18 ноября в 10:18.

Предварительно установлено, что 41-летний водитель автомобиля «Toyota» проигнорировал требования дорожного знака и не предоставил преимущества в движении автомобилю «ВАЗ». В результате произошло столкновение транспортных средств.

В аварии пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля «ВАЗ». Женщин 21, 27 и 45 лет и 65-летнего мужчины с телесными повреждениями госпитализировали в районную больницу.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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