Под Харьковом Toyota не пропустила ВАЗ: есть пострадавшие (ГУНП)

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Лозовском районе Харьковской области.
Информация о автопроисшествии на перекрестке вблизи поселка Краснопавловка поступила в Лозовской отдела полиции 18 ноября в 10:18.
Предварительно установлено, что 41-летний водитель автомобиля «Toyota» проигнорировал требования дорожного знака и не предоставил преимущества в движении автомобилю «ВАЗ». В результате произошло столкновение транспортных средств.
В аварии пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля «ВАЗ». Женщин 21, 27 и 45 лет и 65-летнего мужчины с телесными повреждениями госпитализировали в районную больницу.
В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
19 ноября на Харьковщине ожидается сухая и морозная погода под влиянием гребня мощного антициклона с центром над Западным Казахстаном.
Ежегодно в среду третьей недели ноября отмечать День географических информационных систем, или День ГИС.
влажность:
давление:
ветер: