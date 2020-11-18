Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Пожар на Старой Салтовке, из многоэтажки эвакуировали жильцов (ГСЧС)
18.11.2020  17:59   

ФОТО: Пожар на Старой Салтовке, из многоэтажки эвакуировали жильцов (ГСЧС)

Немышлянский район: во время пожара в девятиэтажном доме пожарными были эвакуированы 10 человек.


//kh.dsns.gov.ua

Около половины одиннадцатого утра 18 ноября в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом девятиэтажном доме по улице Ферганской, 31б.

К месту происшествия были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 14 спасателей.

На момент их прибытия в комнате на 2-м этаже горели мебель и домашние вещи на площади около 15 кв.м.

Из-за сильного задымления сложилась угроза жителям соседних квартир. Поэтому, одновременно с тушением пожара, спасатели немедленно приняли меры по дымоудаления и эвакуации людей. Всего с верхних этажей были эвакуированы 10 человек.

В 10:58 пожар был локализован, а в 12:18 ликвидирован полностью.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.11 Криминал и происшествия ВИДЕО поджога автомобиля в Солоницевке выложили в Сеть (Telegram) 18.11 Криминал и происшествия Пожар: жители дома остались без крыши накануне зимы (ГСЧС) 18.11 Криминал и происшествия Мужчина умер от ожогов по дороге в больницу (ГУГСЧС)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 