18.11.2020 17:59

ФОТО: Пожар на Старой Салтовке, из многоэтажки эвакуировали жильцов (ГСЧС)

Немышлянский район: во время пожара в девятиэтажном доме пожарными были эвакуированы 10 человек.



//kh.dsns.gov.ua

Около половины одиннадцатого утра 18 ноября в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом девятиэтажном доме по улице Ферганской, 31б.



К месту происшествия были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 14 спасателей.

На момент их прибытия в комнате на 2-м этаже горели мебель и домашние вещи на площади около 15 кв.м.

Из-за сильного задымления сложилась угроза жителям соседних квартир. Поэтому, одновременно с тушением пожара, спасатели немедленно приняли меры по дымоудаления и эвакуации людей. Всего с верхних этажей были эвакуированы 10 человек.



В 10:58 пожар был локализован, а в 12:18 ликвидирован полностью.



Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.