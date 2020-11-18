ФОТО: Пожар на Старой Салтовке, из многоэтажки эвакуировали жильцов (ГСЧС)

Немышлянский район: во время пожара в девятиэтажном доме пожарными были эвакуированы 10 человек.
Около половины одиннадцатого утра 18 ноября в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом девятиэтажном доме по улице Ферганской, 31б.
К месту происшествия были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 14 спасателей.
На момент их прибытия в комнате на 2-м этаже горели мебель и домашние вещи на площади около 15 кв.м.
Из-за сильного задымления сложилась угроза жителям соседних квартир. Поэтому, одновременно с тушением пожара, спасатели немедленно приняли меры по дымоудаления и эвакуации людей. Всего с верхних этажей были эвакуированы 10 человек.
В 10:58 пожар был локализован, а в 12:18 ликвидирован полностью.
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
19 ноября на Харьковщине ожидается сухая и морозная погода под влиянием гребня мощного антициклона с центром над Западным Казахстаном.
Ежегодно в среду третьей недели ноября отмечать День географических информационных систем, или День ГИС.
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