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18.11.2020  17:32   

В Южном поймали кладбищенского вандала (ГУНП)

Оперативники Харьковского отдела полиции разоблачили в совершении серии преступлений ранее судимого 43-летнего жителя города Южный.


// hk.npu.gov.ua

В сентябре текущего года в полицию начали поступать сообщения от местных жителей о повреждении памятников и похищения металлических рельсов на одном из кладбищ, расположенном в городе Южном.

Полицейские начали оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступлений.

В результате в поле зрения работников районной полиции попал 43-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Следствие установило его причастность еще к 13 аналогичным преступлениям. Похищенные металлические изделия он сдавал в пункт приема металла.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

16 ноября мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  вандализм, кладбище, полиция, харьков
 
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