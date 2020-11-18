В Южном поймали кладбищенского вандала (ГУНП)

Оперативники Харьковского отдела полиции разоблачили в совершении серии преступлений ранее судимого 43-летнего жителя города Южный.
В сентябре текущего года в полицию начали поступать сообщения от местных жителей о повреждении памятников и похищения металлических рельсов на одном из кладбищ, расположенном в городе Южном.
Полицейские начали оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступлений.
В результате в поле зрения работников районной полиции попал 43-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Следствие установило его причастность еще к 13 аналогичным преступлениям. Похищенные металлические изделия он сдавал в пункт приема металла.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.
16 ноября мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений.
Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
19 ноября на Харьковщине ожидается сухая и морозная погода под влиянием гребня мощного антициклона с центром над Западным Казахстаном.
Ежегодно в среду третьей недели ноября отмечать День географических информационных систем, или День ГИС.
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