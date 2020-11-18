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18.11.2020  17:02   

ФОТО: ДТП на Московском проспекте – пострадал ребенок (Соцсети)

Авария произошла на Московском проспекте в районе станции метро "Турбоатом".


// Telegram

Как сообщили очевидцы, водитель автомобиля Mitsubisi Lancer на большой скорости протаранил Hyundai.

«Митсубиси Лансер на бешеной скорости влетел в ж*пу Хюндай и остановился в припаркованных машинах. В Хюндае пострадал ребенок. Водитель Лансере утверждаете, что он потерял на сознание, по этому не помнит как это произошло...», – написал телеграм-канат СТО Харьков.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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