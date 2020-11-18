ВИДЕО поджога автомобиля в Солоницевке выложили в Сеть (Telegram)

Автомобиль подожгли в ночь на 18 ноября.
18 ноября в 1:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем у дома на ул. Пушкина, 19, в селе Солоницевка, Дергачевского района.
Горел моторный отсек, переднее и заднее крыло автомобиля «Mercedes 221», 2007 года выпуска, на площади около 5 кв.м.
Пожарно-спасательное подразделение в 1:48 локализовало пожара Окончательная ликвидация пожара состоялась в 2:00.
В Сети разместили видео момента загорания автомобиля. На кадрах видно, как в автомобиль бросили бутылку с зажигательной смесью.
Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
19 ноября на Харьковщине ожидается сухая и морозная погода под влиянием гребня мощного антициклона с центром над Западным Казахстаном.
Ежегодно в среду третьей недели ноября отмечать День географических информационных систем, или День ГИС.
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