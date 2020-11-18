18.11.2020 16:15

ВИДЕО поджога автомобиля в Солоницевке выложили в Сеть (Telegram)

Автомобиль подожгли в ночь на 18 ноября.



//kh.dsns.gov.ua

18 ноября в 1:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем у дома на ул. Пушкина, 19, в селе Солоницевка, Дергачевского района.



Горел моторный отсек, переднее и заднее крыло автомобиля «Mercedes 221», 2007 года выпуска, на площади около 5 кв.м.

Пожарно-спасательное подразделение в 1:48 локализовало пожара Окончательная ликвидация пожара состоялась в 2:00.

В Сети разместили видео момента загорания автомобиля. На кадрах видно, как в автомобиль бросили бутылку с зажигательной смесью.