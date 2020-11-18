Главная Новости Криминал и происшествия Марокканка подделала документы, чтобы скрыть от любимого поездку в Харьков (ГПСУ)
18.11.2020  15:51   

Марокканка подделала документы, чтобы скрыть от любимого поездку в Харьков (ГПСУ)

Пограничники Харьковского отряда пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы Украины иностранной гражданкой.


//dpsu.gov.ua

19-летняя гражданка Марокко планировала вылететь из Украины рейсом «Харьков-Стамбул». Во время проверки документов пограничники обнаружили признаки частичной подделки паспортного документа иностранного гражданина.

Марокканка заклеила в паспорте страницу с отметками о пересечении государственной границы Украины ксерокопиями других страниц. Иностранная гостья объяснила, что якобы таким образом пыталась скрыть свой визит в Украину от парня, который ожидает нее дома.

Сейчас в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения ответственность за которое предусмотрена ст. 358 «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов» УК.

Для принятия дальнейшего правового решения гражданку Марокко передали сотрудникам Национальной полиции.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  пограничники, нарушитель, харьков
 
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