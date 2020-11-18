18.11.2020 15:51

Марокканка подделала документы, чтобы скрыть от любимого поездку в Харьков (ГПСУ)

Пограничники Харьковского отряда пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы Украины иностранной гражданкой.



//dpsu.gov.ua

19-летняя гражданка Марокко планировала вылететь из Украины рейсом «Харьков-Стамбул». Во время проверки документов пограничники обнаружили признаки частичной подделки паспортного документа иностранного гражданина.

Марокканка заклеила в паспорте страницу с отметками о пересечении государственной границы Украины ксерокопиями других страниц. Иностранная гостья объяснила, что якобы таким образом пыталась скрыть свой визит в Украину от парня, который ожидает нее дома.



Сейчас в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения ответственность за которое предусмотрена ст. 358 «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов» УК.

Для принятия дальнейшего правового решения гражданку Марокко передали сотрудникам Национальной полиции.