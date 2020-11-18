МВД: На недостроенной базе отдыха произошла кровавая резня (ГУНП)

Следователи сообщили о подозрении злоумышленнику за причинение тяжких телесных повреждений знакомому.
В Волчанский отдел полиции 16 ноября поступило сообщение о том, что в районную больницу доставлен 26-летний житель села Заречное с телесными повреждениями в виде проникающего колото-резаного ранения живота.
В ходе досудебного расследования следователи установили, что потерпевший находился на недостроенной базе отдыха в селе Заречное вместе со своим 49-летним знакомым, где они распивали алкогольные напитки. Во время общения между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил ножом потерпевшего.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По санкции статьи правонарушителю грозит до 8 лет лишения свободы.
Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
19 ноября на Харьковщине ожидается сухая и морозная погода под влиянием гребня мощного антициклона с центром над Западным Казахстаном.
Ежегодно в среду третьей недели ноября отмечать День географических информационных систем, или День ГИС.
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