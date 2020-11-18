18.11.2020 14:40

ФОТО: На Харьковщине СБУ обезвредила преступную группу, которая терроризировала граждан (СБУ)

На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила противоправную деятельность преступной группы, которая терроризировала граждан.



Пресс-служба СБУ

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники давали гражданам деньги в долг, но по возвращении суммы начинали требовать проценты якобы «накопленные» при пользовании деньгами. Размер «процентов» превышал сумму кредита в несколько раз. В случае неуплаты, они привлекали местных уголовников для физического и психологического давления на жертв и членов их семей. Они, в частности, угрожали убийством, избиением, похищением людей.

В одном из задокументированных эпизодов преступной деятельности, участники группы требовали от жительницы Харьковщины почти 750 000 гривен. Они угрожали женщине и ее матери физической расправой.

Правоохранители задержали организатора преступной группы, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения части «долга» в размере 6000 долларов США.

Сейчас решается вопрос о сообщение организатору и другим участникам преступной группы о подозрении в совершении преступления.

Операция по разоблачению и задержанию злоумышленников проводилась совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Дергачевского местной прокуратуры.