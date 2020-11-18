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18.11.2020  14:40   

ФОТО: На Харьковщине СБУ обезвредила преступную группу, которая терроризировала граждан (СБУ)

На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила противоправную деятельность преступной группы, которая терроризировала граждан.


Пресс-служба СБУ
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники давали гражданам деньги в долг, но по возвращении суммы начинали требовать проценты якобы «накопленные» при пользовании деньгами. Размер «процентов» превышал сумму кредита в несколько раз. В случае неуплаты, они привлекали местных уголовников для физического и психологического давления на жертв и членов их семей. Они, в частности, угрожали убийством, избиением, похищением людей.
 
В одном из задокументированных эпизодов преступной деятельности, участники группы требовали от жительницы Харьковщины почти 750 000 гривен. Они угрожали женщине и ее матери физической расправой.
 
Правоохранители задержали организатора преступной группы, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения части «долга» в размере 6000 долларов США.
 
Сейчас решается вопрос о сообщение организатору и другим участникам преступной группы о подозрении в совершении преступления.
 
Операция по разоблачению и задержанию злоумышленников проводилась совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Дергачевского местной прокуратуры.

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Источник:   Пресс-служба СБУ в Харьковской области
 Тэги:  сбу, криминал, преступная группа, харьков
 
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