18.11.2020 13:19

Нашли девочку, пропавшую восемь дней назад (МВД)

По сообщению обратившейся в полицию мамы, девочка-подросток не вернулась домой 9 ноября 2020 года.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о том, что 13-летняя девушка 9 ноября ушла из дома и до сих пор не вернулась, поступило в полицию 17 ноября в 15:35.

Как рассказал начальник сектора ювенальной превенции Московского отдела полиции Сергей Шигимага, девушка воспитывается в неполной семье.

Когда несовершеннолетняя ушла из дома, то поддерживала связь с матерью по телефону. После того, как дочь перестала отвечать на смс-сообщения, женщина обратилась в полицию. Полицейские нашли девушку в Роганском жилмассиве на территории Индустриального района. Все эти дни беглянка ночевала у подруг и знакомых.

Работники полиции провели профилактическую беседу с несовершеннолетним, решается вопрос о составлении админпротокола в отношении ее матери по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.