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18.11.2020  13:19   

Нашли девочку, пропавшую восемь дней назад (МВД)

По сообщению обратившейся в полицию мамы, девочка-подросток не вернулась домой 9 ноября 2020 года.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о том, что 13-летняя девушка 9 ноября ушла из дома и до сих пор не вернулась, поступило в полицию 17 ноября в 15:35.
 
Как рассказал начальник сектора ювенальной превенции Московского отдела полиции Сергей Шигимага, девушка воспитывается в неполной семье.
 
Когда несовершеннолетняя ушла из дома, то поддерживала связь с матерью по телефону. После того, как дочь перестала отвечать на смс-сообщения, женщина обратилась в полицию. Полицейские нашли девушку в Роганском жилмассиве на территории Индустриального района. Все эти дни беглянка ночевала у подруг и знакомых.
 
Работники полиции провели профилактическую беседу с несовершеннолетним, решается вопрос о составлении админпротокола в отношении ее матери по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала девочка, найдена, харьков
 
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