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18.11.2020  09:11   

Мужчина умер от ожогов по дороге в больницу (ГУГСЧС)

Под Харьковом в результате пожара погиб человек.


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Как сообщает ГУ ГСЧС, 17 ноября 2020 года в 21:06 на номер «101» поступила информация о пожаре на территории частного домовладения по адресу: с.  Калиновка, улица  Садовая, Сахновщинского района области.
 
На тушение пожара выехало дежурное подразделение пожарно-спасательной службы на автоцистерне 55-ГПСЧ. 
 
По прибытии спасатели установили, что в жилом доме горят деревянные перегородки, перекрытия и домашние вещи в комнате на площади 60 кв.м.
 
В результате пожара пострадал арендатор домовладения мужчина (около 60 лет). 
 
Он получил ожоги лица, рук и ног 80% и был госпитализирован в Красноградскую районную больницу. 
 
По дороге в больницу мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.
 
В 22:00 пожар был локализован, а в 1:10 - полностью ликвидирован.
 
Окончательная причина пожара устанавливается.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, умер в скорой.ю харьков
 
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