18.11.2020 09:11
Мужчина умер от ожогов по дороге в больницу (ГУГСЧС)
Под Харьковом в результате пожара погиб человек.
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Как сообщает ГУ ГСЧС, 17 ноября 2020 года в 21:06 на номер «101» поступила информация о пожаре на территории частного домовладения по адресу: с. Калиновка, улица Садовая, Сахновщинского района области.
На тушение пожара выехало дежурное подразделение пожарно-спасательной службы на автоцистерне 55-ГПСЧ.
По прибытии спасатели установили, что в жилом доме горят деревянные перегородки, перекрытия и домашние вещи в комнате на площади 60 кв.м.
В результате пожара пострадал арендатор домовладения мужчина (около 60 лет).
Он получил ожоги лица, рук и ног 80% и был госпитализирован в Красноградскую районную больницу.
По дороге в больницу мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.
В 22:00 пожар был локализован, а в 1:10 - полностью ликвидирован.
Окончательная причина пожара устанавливается.