18.11.2020 08:54

Сбежала к подруге: копы вернули подростка домой (ГУНП)

Полицейские вернули опекунам несовершеннолетнюю беглянку.



//hk.npu.gov.ua

Как собщает ГУ Нацполиции, 12 ноября 2020 года в 15:00 в полицию поступило сообщение о том, что ушла из дома и не возвратилась несовершеннолетняя девушка.

Как рассказала старший оперуполномоченный Оксана Павленко, работники Змиевского отдела полиции обнаружили несовершеннолетнюю в поселке Андреевка Балаклейского района у подруги, с которой беглянка познакомилась летом.

В отношении девушки каких-либо противоправных действий совершено не было.

С ней правоохранители провели профилактическую беседу.

Решается вопрос о привлечение опекуна несовершеннолетнего к ответственности по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.