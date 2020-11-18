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18.11.2020  08:54   

Сбежала к подруге: копы вернули подростка домой (ГУНП)

Полицейские вернули опекунам несовершеннолетнюю беглянку.


//hk.npu.gov.ua
Как собщает ГУ Нацполиции, 12 ноября 2020 года в 15:00 в полицию поступило сообщение о том, что ушла из дома и не возвратилась несовершеннолетняя девушка.
 
Как рассказала старший оперуполномоченный Оксана Павленко, работники Змиевского отдела полиции обнаружили несовершеннолетнюю в поселке Андреевка Балаклейского района у подруги, с которой беглянка познакомилась летом. 
 
В отношении девушки каких-либо противоправных действий совершено не было. 
 
С ней правоохранители провели профилактическую беседу.
 
Решается вопрос о привлечение опекуна несовершеннолетнего к ответственности по ч. 1 ст.  184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала девочка, сбежала к подруге, харьков
 
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