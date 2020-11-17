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17.11.2020  19:15   

ДТП: авто полиции и легковушка не поделили Салтовское шоссе (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Салтовском шоссе - авария.
 
Возле 8 хлебозавода в атомомбиль полиции врезалаь машина.
 
Очевидцы сообщают, что они шли на разворот через две сплошные
 
Организовалась пробка. 
 
Тэги:  дтп, полиция, харьков, авария
 
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