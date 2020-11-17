Главная Новости Криминал и происшествия Внимание! Ушла из дома и пропала девочка (ГУНП)
17.11.2020  18:46   

Внимание! Ушла из дома и пропала девочка (ГУНП)

Больше недели не могут найти Евгению Куксову.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники Московского райотдела разыскивают 13-летнюю Евгению Куксову. 
 
Девушка ушла из дома 9 ноября 2020 года и до настоящего времени не возвратилась.
 
С заявлениями о пропаже в полиции 17 ноября 2020 года около 15:30 обратилась мать девочки.
 
Приметы несовершеннолетней: рост 150-160 см, волосы черные, глаза серые.  Имеет большую родинку на лбу дело.
 
Была одета в желтое пальто, черную кофту, серые джинсы и кроссовки черного цвета.
 
Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождения разыскиваемой, просим сообщить в Московский отдел полиции по телефонам: (057) 738-30-24, +380 93 316 5867 или 102.
Тэги:  пропала девочка, розыск, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.11 Криминал и происшествия Внимание! Ушла из дома и пропала девочка (МВД) 11.11 Криминал и происшествия Внимание! Под Харьковом ушла из школы и пропала девочка (ГУНП) 11.10 Криминал и происшествия Внимание! Пропала девочка (Telegram)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 