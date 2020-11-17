17.11.2020 18:46

Внимание! Ушла из дома и пропала девочка (ГУНП)

Больше недели не могут найти Евгению Куксову.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники Московского райотдела разыскивают 13-летнюю Евгению Куксову.

Девушка ушла из дома 9 ноября 2020 года и до настоящего времени не возвратилась.

С заявлениями о пропаже в полиции 17 ноября 2020 года около 15:30 обратилась мать девочки.

Приметы несовершеннолетней: рост 150-160 см, волосы черные, глаза серые. Имеет большую родинку на лбу дело.

Была одета в желтое пальто, черную кофту, серые джинсы и кроссовки черного цвета.

Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождения разыскиваемой, просим сообщить в Московский отдел полиции по телефонам: (057) 738-30-24, +380 93 316 5867 или 102.