17.11.2020 17:59

Задержание криминального авторитета: изменена мера пресечения (Прокуратура)

Суд изменил меру пресечения криминальному авторитету на содержание под стражей без права внесения залога.



//khar.gp.gov.ua

Дзержинским районным судом удовлетворена апелляционная жалоба Харьковской местной прокуратуры № 1 и изменена мера пресечения на содержание под стражей без права внесения залога криминальному авторитету, который подозревается в совершении кражи, совершенной в особо крупных размерах, незаконном обращении с оружием, сопротивления и угрозы сотруднику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей (ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 263, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 345 УК Украины).

Как сообщалось ранее, досудебным расследованием установлено, что в июле 2017 года мужчина прибыл на своем автомобиле «Lexus» на парковочную площадку, расположен в Шевченковском районе возле церкви. С помощью кодграбберу мужчина перехватил сигнал автомобильной сигнализации и получил таким образом доступ к автомобилю «Mazda». Проникнув в авто, мужчина совершил кражу 25 тыс. долларов США.

Кроме того, в феврале 2018 года, во время проведения обыска автомобиля «Lexus», принадлежащей указанному лицу, правоохранители изъяли предмет, который, согласно заключению экспертизы, относится к категории клинкового холодного оружия.

После этого следственным отделом Шевченковского ОП ГУНП в Харьковской области мужчину объявлен в государственный розыск.

В марте 2020 года полицейские заметили автомобиль, который принадлежит «авторитета», на окружной дороге. Правоохранители начали преследование, однако мужчина, игнорируя требования полицейских, повредил их автомобиль и скрылся с места совершения уголовного правонарушения.

12 ноября 2020 года подозреваемого задержали на территории Сумской области.

Досудебное расследование осуществляет Шевченковский ОП ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение — Управление стратегических расследований в Харьковской области ДВР НПУ, УСБУ в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.