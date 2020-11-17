Крупный пожар под Харьковом: халатность или поджог (Нацполиция)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 17 ноября День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 17 ноября (РЕДПОСТ) Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах – гололед. Ожидается снижение температуры вследствие поступления арктического воздуха с востока.