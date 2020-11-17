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17.11.2020  17:27   

Крупный пожар под Харьковом: халатность или поджог (Нацполиция)

Полиция расследует обстоятельства пожара.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, инофрмация от диспетчера ГСЧС о данном факте поступило в дежурную часть Нововодолажского отделения полиции вечером 16 ноября 2020 года.
 
На место выезжали сотрудники сектора реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники ГСЧС.
 
Пожар был ликвидирован. Огнем уничтожен сарай общей площадью 5 тысяч квадратных метров, в котором погибло более 50 голов свиней.
 
Собственником данного здания является 32-летний местный житель.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
 
Проводятся необходимые следственные действия.
 
Причина пожара и убытки устанавливаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
 
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