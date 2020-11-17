ФОТО: Вечером в частном секторе сгорела «копейка» (ГСЧС)

Немышлянский район: спасатели ликвидировали пожар в припаркованном у частного сектора автомобили ВАЗ.
16 ноября в 17:28 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в легковом автомобиле «ВАЗ 2101», припаркованном у частного жилого дома на ул. Матроненской, 23.
К месту вызова выехало отделение службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия спасателей горел моторный отсек автомобиля "ВАЗ 2101" 1976 г.в. на площади около 3 кв.м.
В 17:43 пожар был локализован, а в 18:22 полностью ликвидирован.
Предполагаемая причина пожара - неисправность топливной системы.
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