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17.11.2020  14:25   

ФОТО: Вечером в частном секторе сгорела «копейка» (ГСЧС)

Немышлянский район: спасатели ликвидировали пожар в припаркованном у частного сектора автомобили ВАЗ.


//kh.dsns.gov.ua

16 ноября в 17:28 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в легковом автомобиле «ВАЗ 2101», припаркованном у частного жилого дома на ул. Матроненской, 23.

К месту вызова выехало отделение службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия спасателей горел моторный отсек автомобиля "ВАЗ 2101" 1976 г.в. на площади около 3 кв.м.

В 17:43 пожар был локализован, а в 18:22 полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара - неисправность топливной системы.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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