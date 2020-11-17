17.11.2020 14:25

ФОТО: Вечером в частном секторе сгорела «копейка» (ГСЧС)

Немышлянский район: спасатели ликвидировали пожар в припаркованном у частного сектора автомобили ВАЗ.



//kh.dsns.gov.ua

16 ноября в 17:28 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в легковом автомобиле «ВАЗ 2101», припаркованном у частного жилого дома на ул. Матроненской, 23.



К месту вызова выехало отделение службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия спасателей горел моторный отсек автомобиля "ВАЗ 2101" 1976 г.в. на площади около 3 кв.м.



В 17:43 пожар был локализован, а в 18:22 полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара - неисправность топливной системы.