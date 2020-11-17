Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: Под Харьковом перевернулась фура (Telegram)
17.11.2020  13:22   

ВИДЕО: Под Харьковом перевернулась фура (Telegram)

Авария произошла утром 17 ноября.


//Facebook

О происшествии сообщили лчевидцы. Они и опубликовали видео ДТП в местных пабликах.

«На ростовской трассе, недалеко от поворота на Балаклею, большой перевёртыш. Заблокировал всю полосу движения в сторону Харькова», – прокомпентировал видео телеграм-канал ТруХа.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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