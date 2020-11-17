ВИДЕО: Под Харьковом перевернулась фура (Telegram)

Авария произошла утром 17 ноября.
О происшествии сообщили лчевидцы. Они и опубликовали видео ДТП в местных пабликах.
«На ростовской трассе, недалеко от поворота на Балаклею, большой перевёртыш. Заблокировал всю полосу движения в сторону Харькова», – прокомпентировал видео телеграм-канал ТруХа.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
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