Главная Новости Криминал и происшествия Пропавшую мать с двухлетним ребенком нашли в соседней области (Богодуховский ОП)
17.11.2020  12:16   

Пропавшую мать с двухлетним ребенком нашли в соседней области (Богодуховский ОП)

Женщина забрала ребенка и уехала к знакомым.


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Напомним, 15 ноября в Богодуховский отдел полиции обратился 41-летний местный житель с заявлением об исчезновении жены и ребенка. По его словам, днем 14 ноября его жена вместе с малолетним сыном пошли на прогулку на детскую площадку и до настоящего времени не вернулись.

Правоохранители установили местонахождение 20-летней матери и ее 2-х летнего сына.

Оказалось, женщина вместе с сыном поехала в Ахтырку Сумской области к знакомым, при этом никому об этом не сообщила.

По словам полицейских, это уже не первый ее побег из дома.

С матерью правоохранители провели очередную профилактическую беседу о последствиях таких поступков.

Источник:   Богодуховский ОП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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