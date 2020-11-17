17.11.2020 12:16

Пропавшую мать с двухлетним ребенком нашли в соседней области (Богодуховский ОП)

Женщина забрала ребенка и уехала к знакомым.



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Напомним, 15 ноября в Богодуховский отдел полиции обратился 41-летний местный житель с заявлением об исчезновении жены и ребенка. По его словам, днем 14 ноября его жена вместе с малолетним сыном пошли на прогулку на детскую площадку и до настоящего времени не вернулись.

Правоохранители установили местонахождение 20-летней матери и ее 2-х летнего сына.

Оказалось, женщина вместе с сыном поехала в Ахтырку Сумской области к знакомым, при этом никому об этом не сообщила.

По словам полицейских, это уже не первый ее побег из дома.



С матерью правоохранители провели очередную профилактическую беседу о последствиях таких поступков.