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17.11.2020  12:10   

ФОТО: Спасатели потушили пожар на Основе (ГСЧС)

Ликвидирован пожар в частном жилом доме на ул. Достоевского.


//kh.dsns.gov.ua

Пожар начался около девяти часов утра.

На вызов в частный жилой дом по ул. Достоевского, 35 были направлены 3 отделения ГСЧС на автоцистернах.

На момент прибытия пожарных было установлено, что горят деревянные конструкции перекрытия, чердаки и крыши на площади около 60 кв.м.

В 9:22 пожар удалось локализовать, а в 11:26 полностью ликвидировать.

Причина и ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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