17.11.2020 12:10

ФОТО: Спасатели потушили пожар на Основе (ГСЧС)

Ликвидирован пожар в частном жилом доме на ул. Достоевского.



//kh.dsns.gov.ua

Пожар начался около девяти часов утра.

На вызов в частный жилой дом по ул. Достоевского, 35 были направлены 3 отделения ГСЧС на автоцистернах.

На момент прибытия пожарных было установлено, что горят деревянные конструкции перекрытия, чердаки и крыши на площади около 60 кв.м.



В 9:22 пожар удалось локализовать, а в 11:26 полностью ликвидировать.

Причина и ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.