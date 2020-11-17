ФОТО: Спасатели потушили пожар на Основе (ГСЧС)

Ликвидирован пожар в частном жилом доме на ул. Достоевского.
Пожар начался около девяти часов утра.
На вызов в частный жилой дом по ул. Достоевского, 35 были направлены 3 отделения ГСЧС на автоцистернах.
На момент прибытия пожарных было установлено, что горят деревянные конструкции перекрытия, чердаки и крыши на площади около 60 кв.м.
В 9:22 пожар удалось локализовать, а в 11:26 полностью ликвидировать.
Причина и ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.
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