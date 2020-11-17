17.11.2020 11:56

Бусик сдавал назад и задавил пешехода (ГУНП)

Полиция выясняет обстоятельства аварии со смертельным исходом в Новобаварском районе Харькова.



// hk.npu.gov.ua

16 ноября около 18:30 в Новобаварского отдела полиции поступило сообщение о наезде на мужчину на улице Москалевской.



Предварительно установлено, что 53-летний водитель автомобиля Mercedes Benz, осуществляя движение задним ходом, допустил наезд на 73-летнего мужчину.



Прибывшие на вызов медики констатировали смерть пенсионера.



По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.