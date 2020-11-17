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17.11.2020  11:56   

Бусик сдавал назад и задавил пешехода (ГУНП)

Полиция выясняет обстоятельства аварии со смертельным исходом в Новобаварском районе Харькова.


// hk.npu.gov.ua

16 ноября около 18:30 в Новобаварского отдела полиции поступило сообщение о наезде на мужчину на улице Москалевской.

Предварительно установлено, что 53-летний водитель автомобиля Mercedes Benz, осуществляя движение задним ходом, допустил наезд на 73-летнего мужчину.

Прибывшие на вызов медики констатировали смерть пенсионера.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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