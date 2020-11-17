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17.11.2020  11:33   

Из-за оплошности хозяйки на ХТЗ загорелась квартира (ГСЧС)

Спасатели ликвидировали пожар в квартире жилого четырехэтажного дома.


//kh.dsns.gov.ua

17 ноября в 7:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже жилого четырехэтажного дома по ул. Библика, 42.

На момент прибытия спасательных подразделений в квартире горели домашние вещи и мебель на площади около 6 кв.м.

В 7:30 пожар был локализован, а в 9:04 уже полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем хозяйки квартиры.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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