17.11.2020 10:29

Утром на остановке нашли труп с пробитой головой (ГУНП)

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины в Новобаварском районе Харькова.



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Утром в местных пабликах очевидцы сообщили, что на остановке в районе дома 242 по Москалевской улице обнаружен труп мужчины с пробитой головой.

В пресс-службе Нацполиции прокомментировали происшествие. По их информации, 17 ноября около 5:50 в полицию поступило сообщение о том, что на остановке транспорта по улице Москалевской лежит тело человека в крови. Погибшим оказался 47-летний местный житель.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.



Причина смерти гражданина выясняется. В настоящее время полицией принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия и причастных к ней лиц.