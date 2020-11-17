Утром на остановке нашли труп с пробитой головой (ГУНП)

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины в Новобаварском районе Харькова.
Утром в местных пабликах очевидцы сообщили, что на остановке в районе дома 242 по Москалевской улице обнаружен труп мужчины с пробитой головой.
В пресс-службе Нацполиции прокомментировали происшествие. По их информации, 17 ноября около 5:50 в полицию поступило сообщение о том, что на остановке транспорта по улице Москалевской лежит тело человека в крови. Погибшим оказался 47-летний местный житель.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Причина смерти гражданина выясняется. В настоящее время полицией принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия и причастных к ней лиц.
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