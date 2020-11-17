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17.11.2020  09:41   

ВИДЕО, ФОТО: Пожар на Основе (Соцсети)

Возгорание возникло в частном секторе.


// Telegram

Утром 17 ноября произошел пожар в районе улиц Валдайской и Достоевского.

О пожаре собщили очевидцы.

По их информации, горит гараж на территории частного домовладения.

Официальная информация уточняется.

 

Тэги:  пожар, харьков
 
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