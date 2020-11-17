ВИДЕО, ФОТО: Пожар на Основе (Соцсети)

Возгорание возникло в частном секторе.
Утром 17 ноября произошел пожар в районе улиц Валдайской и Достоевского.
О пожаре собщили очевидцы.
По их информации, горит гараж на территории частного домовладения.
Официальная информация уточняется.
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