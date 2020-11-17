17.11.2020 09:49

ФОТО: В частном хозяйстве под Харьковом сгорело 50 свиней (ГСЧС)

Пожар произошел в селе Княжье Нововодолажского района.



//kh.dsns.gov.ua

О пожаре в хозяйственной постройке на территории частного сектора спасателям сообщили 16 ноября в 20:13.



Когда два отделения пожарных прибыло на вызов, горели деревянные конструкции хозяйственной постройки и около 1000 тюков соломы, которыми был обложен каркас этого сооружения. Площадь пожара составила 200 кв.м.

На момент возгорания внутри сарая было 50 свиней. Все они сгорели на пожаре.



Спасатели локализовали пожар в 21:02 и в 1:10 полностью ликвидировали его.

Пожарными спасена другая хозяйственная постройка, где также находилась скот.

Причина возникновения возгорания устанавливается.