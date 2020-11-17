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17.11.2020  09:32   

Хозяйке борделя сообщили о подозрении (Прокуратура)

По процессуального руководства Харьковской местной прокуратуры № 2 сообщено о подозрении женщине по факту создания и содержания места разврата с целью наживы, вовлечение других лиц в занятие проституцией, совершенного повторно (ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303 УК Украины).


//khar.gp.gov.ua

Досудебным расследованием установлено, что в начале 2020 года женщина создала и содержала место разврата на территории Новобаварского района Харькова.

Кроме того, она втягивала женщин в занятие проституцией, пользуясь их уязвимым состоянием. Установлено 13 эпизодов преступной деятельности женщины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  проституция, прокуратура, харьков, подозрение
 
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