Хозяйке борделя сообщили о подозрении (Прокуратура)

По процессуального руководства Харьковской местной прокуратуры № 2 сообщено о подозрении женщине по факту создания и содержания места разврата с целью наживы, вовлечение других лиц в занятие проституцией, совершенного повторно (ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что в начале 2020 года женщина создала и содержала место разврата на территории Новобаварского района Харькова.
Кроме того, она втягивала женщин в занятие проституцией, пользуясь их уязвимым состоянием. Установлено 13 эпизодов преступной деятельности женщины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.
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