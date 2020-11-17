17.11.2020 09:02

60-летняя женщина получила ожоги на пожаре (ГСЧС)

Причина возникновения возгорания устанавливается.



//kh.dsns.gov.ua

16 ноября в 13:26 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Турбогенераторной, 32 в Индустриальном районе Харькова.



На момент прибытия спасателей на кухне горела газовая плита и бытовые вещи. Площадь пожара составила 15 кв.м.



Внутри дома находилась хозяйка 1960 года рождения, которая получила ожоги верхних и нижних конечностей, а также дыхательных путей. Каретой скорой помощи пострадавшую госпитализировали в ожоговый центр Харькова.



Спасатели локализовали пожар в 13:45 и в 14:25 полностью ликвидировали ее.



Причина возникновения возгорания устанавливается.