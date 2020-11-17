Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Масштабное ДТП Окружной: столкнулись легковушки, подбили автомобиль копов и перевернулся бензовоз (МВД)
17.11.2020  08:03   

ФОТО: Масштабное ДТП Окружной: столкнулись легковушки, подбили автомобиль копов и перевернулся бензовоз (МВД)

Вследствие событий пострадавших нет, машины получили механические повреждения.


// Telegram

16 ноября около 19:00 в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение о том, что вблизи поселка Высокого произошло столкновение автомобилей Daewoo и Renault.

Во время выяснения обстоятельств ДТП в служебный автомобиль сотрудников полиции Mitsubishi Outlander, который стоял на обочине с включенными проблесковыми маячками, въехал автомобиль  Volkswagen под управлением 36-летнего мужчины.

Через полчаса мимо аварии проезжал бензовоз, водитель которого не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате происшествия произошла утечка топлива, которое перевозил грузовик. Эту аварию ликвидировали наряды Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.



 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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