ФОТО: Масштабное ДТП Окружной: столкнулись легковушки, подбили автомобиль копов и перевернулся бензовоз (МВД)

Вследствие событий пострадавших нет, машины получили механические повреждения.
16 ноября около 19:00 в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение о том, что вблизи поселка Высокого произошло столкновение автомобилей Daewoo и Renault.
Во время выяснения обстоятельств ДТП в служебный автомобиль сотрудников полиции Mitsubishi Outlander, который стоял на обочине с включенными проблесковыми маячками, въехал автомобиль Volkswagen под управлением 36-летнего мужчины.
Через полчаса мимо аварии проезжал бензовоз, водитель которого не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате происшествия произошла утечка топлива, которое перевозил грузовик. Эту аварию ликвидировали наряды Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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