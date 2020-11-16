16.11.2020 17:37

Смерть харьковского ученого: полиция ищет убийцу (МВД)

Полицейские устанавливают личность злоумышленника, который в Московском районе Харькова напал на пожилого профессора.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о пострадавшем поступила в Московский отдел полиции 14 ноября 2020 года в 18:10 от врача скорой помощи.

Предварительно установлено, 71-летний профессора одного из харьковских вузов ударили несколько ударов по голове, когдаон возвращался домой через пустырь.

Злоумышленник напал на него сзади и нанес неустановленным предметом травмы, от чего потерпевший потерял сознание.

Опомнившись, мужчина пришел домой и рассказал о случившемся жене, которая вызвала бригаду медицинской помощи.

Мужчина был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где 16 ноября 2020 года скончался.

По данному факту следователем Московского отдела полиции проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом с предварительной квалификацией по ч.1ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюремного заключения.

В настоящее время полиция осуществляет оперативно-следственные действия, направленные на установление личности правонарушителя и его задержанию.