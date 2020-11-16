16.11.2020 16:49

Смертельное ДТП: разбился мужчина на скутере (ГУНП)

Харьковчанин врезался в столб.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Украинской в городе Краснограде поступила в районную полицию 15 ноября 2020 года около 14:30.

На место выезжала следственно-оперативная группа.

По данному факту следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства аварии.