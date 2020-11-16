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16.11.2020  16:49   

Смертельное ДТП: разбился мужчина на скутере (ГУНП)

Харьковчанин врезался в столб.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Украинской в городе Краснограде поступила в районную полицию 15 ноября 2020 года около 14:30.
 
На место выезжала следственно-оперативная группа.
 
По данному факту следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства аварии.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария
 
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