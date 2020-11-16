Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: лобовое столкновение на окружной (Telegram)
16.11.2020  15:00   

ДТП: лобовое столкновение на окружной (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me
Как сообщает Телеграмм-канал ХС Харьков, на окружной - лобовое столкновение.
 
В районе Берлоги столкнулись ГАЗель и Жигули.
 
Жигуль разбиты, водителя увезли на скорой.
 
Подробностей пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.11 Криминал и происшествия Смертельное ДТП: разбился мужчина на скутере (ГУНП) 16.11 Криминал и происшествия ФОТО: На ХТЗ – ДТП с вылетом в столб (Telegram) 15.11 Криминал и происшествия Смертельное ДТП: сбил водителя возле машины (МВД)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 