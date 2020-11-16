16.11.2020 13:58

Работник СБУ, которого уличили в сбыте боеприпасов, предстанет перед судом (ГБР)

В суд направлено обвинительное заключение в отношении работника одного из киевских подразделений СБУ.



//dbr.gov.ua

Следствием установлено, что обвиняемый наладил механизм сбыта оружия и боеприпасов гражданским лицам.



Так, следователи ГБР задокументировали факт продажи жителю города Харьков автомата «АКС-74», 5 магазинов к нему и более 1200 патронов калибра 5.45 мм. на сумму 1500 долларов США.



22 июля 2020 работника СБУ задержали в городе Харьков во время сбыта очередной партии патронов и двух гранат, в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Таким образом, он обвиняется в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).



Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, процессуальное руководство - военная прокуратура Харьковского гарнизона. Оперативное сопровождение - СБУ.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.