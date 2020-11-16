Работник СБУ, которого уличили в сбыте боеприпасов, предстанет перед судом (ГБР)

В суд направлено обвинительное заключение в отношении работника одного из киевских подразделений СБУ.
Следствием установлено, что обвиняемый наладил механизм сбыта оружия и боеприпасов гражданским лицам.
Так, следователи ГБР задокументировали факт продажи жителю города Харьков автомата «АКС-74», 5 магазинов к нему и более 1200 патронов калибра 5.45 мм. на сумму 1500 долларов США.
22 июля 2020 работника СБУ задержали в городе Харьков во время сбыта очередной партии патронов и двух гранат, в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Таким образом, он обвиняется в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, процессуальное руководство - военная прокуратура Харьковского гарнизона. Оперативное сопровождение - СБУ.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
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