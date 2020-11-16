16.11.2020 13:09

ФОТО: Сильнодействующие лекарства в особо крупных размерах незаконно продавали через Интернет (Прокуратура)

Харьковская местная прокуратура № 5 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту сбыта сильнодействующих лекарственных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 321 УК Украины).



//khar.gp.gov.ua

Досудебным расследованием установлено, что 33-летний и 26-летний харьковчане незаконно сбывали сильнодействующие лекарственные средства, которые в дальнейшем использовались для изготовления наркотиков.

Один из мужчин создал сайт, через которые сбывались медицинские препараты, а его сообщник осуществлял отправку товаров через отделения почтовых операторов. Оплату от покупателей мужчины получали на свои банковские счета.



В ходе обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, изъято более 6 тыс. упаковок лекарственных средств на сумму более 1 млн грн, банковские карты, компьютерная техника, терминалы мобильной связи и другие вещественные доказательства.



Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства дела.



Досудебное расследование осуществляют следователи Основянского ОП ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - Управление противодействия киберпреступности в Харьковской области Департамента киберполиции НПУ.