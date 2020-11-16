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16.11.2020  13:09   

ФОТО: Сильнодействующие лекарства в особо крупных размерах незаконно продавали через Интернет (Прокуратура)

Харьковская местная прокуратура № 5 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту сбыта сильнодействующих лекарственных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 321 УК Украины).


//khar.gp.gov.ua

Досудебным расследованием установлено, что 33-летний и 26-летний харьковчане незаконно сбывали сильнодействующие лекарственные средства, которые в дальнейшем использовались для изготовления наркотиков.

Один из мужчин создал сайт, через которые сбывались медицинские препараты, а его сообщник осуществлял отправку товаров через отделения почтовых операторов. Оплату от покупателей мужчины получали на свои банковские счета.

В ходе обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, изъято более 6 тыс. упаковок лекарственных средств на сумму более 1 млн грн, банковские карты, компьютерная техника, терминалы мобильной связи и другие вещественные доказательства.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства дела.

Досудебное расследование осуществляют следователи Основянского ОП ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - Управление противодействия киберпреступности в Харьковской области Департамента киберполиции НПУ.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, лекарство
 
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