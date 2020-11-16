Правоохранители рассказали, сколько нарушителей выявили в карантин выходного дня (ГУ НП)

За прошедшие выходные полиция Харьковщины зарегистрировала 116 сообщений о фактах нарушения карантинаю.
Работники полиции составили 100 админпротоколов и прекратили работу 80 заведений, среди которых 2 ночных клуба, 62 учреждения бытового обслуживания и 16 заведений общественного питания.
Так, в результате проведенных профилактических мероприятий полицейские задокументировали 80 фактов и прекратили работу заведений во всех девяти районах Харькова и трех районах области, в частности, в Балаклейском, Богодуховском и Купянском.
За нарушение карантинных норм сотрудники полиции составили 100 административных протоколов по ст. 44-3 (5 - на руководителя предприятия, учреждения, организации, 8 - на руководителей торговых заведений, учреждений питания, 16 - на работников предприятий, учреждений, организаций, 17 - на водителей общественного транспорта и 54 - в отношении физических лиц) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Справка. С 1 ноября полицейские Харькова и области составили 733 административных протокола по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, из которых: 267 в отношении руководителей и работников субъектов хозяйствования (24 - в отношении руководителей предприятий, учреждений, организаций, 12 - руководителей торговых заведений, учреждений питания, 111 - работников торговых заведений и других организаций, 120 - водителей общественного транспорта, 466 в отношении физических лиц, из которых 2 - за нарушение условий самоизоляции.
День может оказаться очень удачным. Он будет определяться не столько логикой, сколько эмоциями и желаниями. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий.
Под влиянием высотного циклона в течение суток ожидается небольшой снег, на востоке области умеренный. Местами образуется временный снежный покров высотой 1-12 см. На дорогах местами гололедица.
16 ноября в Украине поздравляют связистов-телевизионщиков, а повод для этого родился в Харькове.
влажность:
давление:
ветер: