16.11.2020 12:28

Правоохранители рассказали, сколько нарушителей выявили в карантин выходного дня (ГУ НП)

За прошедшие выходные полиция Харьковщины зарегистрировала 116 сообщений о фактах нарушения карантинаю.



// vesti.ua

Работники полиции составили 100 админпротоколов и прекратили работу 80 заведений, среди которых 2 ночных клуба, 62 учреждения бытового обслуживания и 16 заведений общественного питания.



Так, в результате проведенных профилактических мероприятий полицейские задокументировали 80 фактов и прекратили работу заведений во всех девяти районах Харькова и трех районах области, в частности, в Балаклейском, Богодуховском и Купянском.



За нарушение карантинных норм сотрудники полиции составили 100 административных протоколов по ст. 44-3 (5 - на руководителя предприятия, учреждения, организации, 8 - на руководителей торговых заведений, учреждений питания, 16 - на работников предприятий, учреждений, организаций, 17 - на водителей общественного транспорта и 54 - в отношении физических лиц) Кодекса Украины об административных правонарушениях.



Справка. С 1 ноября полицейские Харькова и области составили 733 административных протокола по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, из которых: 267 в отношении руководителей и работников субъектов хозяйствования (24 - в отношении руководителей предприятий, учреждений, организаций, 12 - руководителей торговых заведений, учреждений питания, 111 - работников торговых заведений и других организаций, 120 - водителей общественного транспорта, 466 в отношении физических лиц, из которых 2 - за нарушение условий самоизоляции.