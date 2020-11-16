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16.11.2020  12:12   

Спасатели рассказали, кто погиб в пожаре на Полевой

Установлена личность мужчины, тело которого было найдено в сгоревшем частном доме


// Telegram

В сгоревшем доме на улице Полевой, 32 найдено тело мужчины 1946 года рождения. Об этом МГ “Объектив” сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Также Игорь Лупандин уточнил, что на тушение прибыли четыре отделения пожарных на автоцистернах. Площадь пожара - около 50 квадратных метров. Пожар локализован в 11:21.

На месте происшествия находится полиция. Причины пожара устанавливаются.

 

Тэги:  пожар, харьков, полевая, труп
 
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