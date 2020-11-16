Женщина с двухлетним ребенком пропала под Харьковом (МВД)

Богодуховский райотдел полиции объявил в розыск Оксану Павличенко 1999 года рождения.
14 ноября женщина ушла из дома вместе с сыном Тимофеем 2018 года рождения и до настоящегьо времени ее местонахождение неизвестно.
На вид Оксане Павличенко 25-30 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы темные, вьющиеся, длинные.
Полиция просит всех, кому известно местонахождение или кто имеет какую-либо информацию, где может находиться исчезла женщина и ее ребенок, сообщить по телефонам 099-51-02-007, (05758) 3-21-02, 102.
День может оказаться очень удачным. Он будет определяться не столько логикой, сколько эмоциями и желаниями. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий.
Под влиянием высотного циклона в течение суток ожидается небольшой снег, на востоке области умеренный. Местами образуется временный снежный покров высотой 1-12 см. На дорогах местами гололедица.
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