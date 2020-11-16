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16.11.2020  11:26   

Женщина с двухлетним ребенком пропала под Харьковом (МВД)

Богодуховский райотдел полиции объявил в розыск Оксану Павличенко 1999 года рождения.


//Facebook

14 ноября женщина ушла из дома вместе с сыном Тимофеем 2018 года рождения и до настоящегьо времени ее местонахождение неизвестно.

На вид Оксане Павличенко 25-30 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы темные, вьющиеся, длинные.

Полиция просит всех, кому известно местонахождение или кто имеет какую-либо информацию, где может находиться исчезла женщина и ее ребенок, сообщить по телефонам 099-51-02-007, (05758) 3-21-02, 102.

Источник:   Богодуховский ОП
 Тэги:  пропал без ввести, полиция, харьков, розыск
 
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