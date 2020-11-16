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16.11.2020  10:58   

ФОТО: На ХТЗ – ДТП с вылетом в столб (Telegram)

Авария произошла утром 16 ноября на Александровском проспекте.


//Facebook

О происшествии сообщили очевидцы.

«МАЗ жахнул Nissan, от удара легковушка вылетела с дороги и впечаталась в столб. Обошлось без пострадавших», – написал телеграм-канал ХС.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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