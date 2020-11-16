Главная Новости Криминал и происшествия В Артемовском заливе задержаны рыбные браконьеры (Рыбнадзор)
16.11.2020  10:06   

В Артемовском заливе задержаны рыбные браконьеры (Рыбнадзор)

Нарушители ловили рыбу запрещенными орудиями лова.


//khr.darg.gov.ua

Около одиннадцати часов вечера 11 ноября в Артемовский заливе Печенежского водохранилища госинспекторы Харьковского рыбоохранного патруля задержали двух мужчин, которые с лодки ловили рыбу одними остами.

Таким образом мужчины поймали пять щук и одного линя общим весом 4 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 1819 грн.

На нарушителей составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенное орудие лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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