В Артемовском заливе задержаны рыбные браконьеры (Рыбнадзор)

Нарушители ловили рыбу запрещенными орудиями лова.
Около одиннадцати часов вечера 11 ноября в Артемовский заливе Печенежского водохранилища госинспекторы Харьковского рыбоохранного патруля задержали двух мужчин, которые с лодки ловили рыбу одними остами.
Таким образом мужчины поймали пять щук и одного линя общим весом 4 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 1819 грн.
На нарушителей составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенное орудие лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.
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