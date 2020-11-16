16.11.2020 10:06

В Артемовском заливе задержаны рыбные браконьеры (Рыбнадзор)

Нарушители ловили рыбу запрещенными орудиями лова.



//khr.darg.gov.ua

Около одиннадцати часов вечера 11 ноября в Артемовский заливе Печенежского водохранилища госинспекторы Харьковского рыбоохранного патруля задержали двух мужчин, которые с лодки ловили рыбу одними остами.

Таким образом мужчины поймали пять щук и одного линя общим весом 4 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 1819 грн.



На нарушителей составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенное орудие лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.