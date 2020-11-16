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16.11.2020  09:45   

Убийство на Барабашово: информация полиции (МВД)

Погибшей оказалась 45-летняя жительница города.


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Сообщение об обнаружении тела женщины по улице Амурской поступило в полицию 15 ноября около 18:00.

На место выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции.

Тело погибшей направлено в морг для установления причины смерти.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели женщины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, барабашово, харьков, полиция
 
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