16.11.2020 09:45

Убийство на Барабашово: информация полиции (МВД)

Погибшей оказалась 45-летняя жительница города.



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Сообщение об обнаружении тела женщины по улице Амурской поступило в полицию 15 ноября около 18:00.



На место выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции.



Тело погибшей направлено в морг для установления причины смерти.



По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели женщины.