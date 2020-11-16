Начальник почтовой службы присвоила четверть миллиона (ГУНП)

На Харьковщине следователи сообщили о подозрении должностному лицу в присвоении денежных средств.
Как выяснили следователи Балаклейского отдела полиции под процессуальным руководством Лозовской местной прокуратуры, 49-летняя начальница одного из отделений почтовой связи должна в соответствии со своей должности доступ к денежным средствам, которые находились в кассе отделения.
Будучи лицом, ответственным за их хранение и учет, женщина присвоила часть денежных средств, которые поступали в кассу при проведении операций с наличными. Злоумышленница указывала при учете и формировании ежедневных кассовых отчетов о наличии денег в кассе, зная об их отсутствии.
В результате этого за период с 1 января по 3 марта 2020 года возникла недостача в размере более 250 000 гривен.
13 ноября должностному лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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