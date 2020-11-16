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16.11.2020  08:43   

Вечером в Изюме сгорел автомобиль (ГСЧС)

Причина пожара устанавливается.


//kh.dsns.gov.ua

14 ноября в 20:40 на номер «101» поступило сообщение о пожарена улице Заводской в Изюдме. Горел автомобиль «AUDI-80», 1981 г.в.

На тушение выезжало оперативное отделение 28-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне.

К момент прибытия спасателей горел моторный отсек и частично салон автомобиля на площади 3 кв.м.

В 20:50 пожар был локализован, а в 21:12 полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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