Вечером в Изюме сгорел автомобиль (ГСЧС)

Причина пожара устанавливается.
14 ноября в 20:40 на номер «101» поступило сообщение о пожарена улице Заводской в Изюдме. Горел автомобиль «AUDI-80», 1981 г.в.
На тушение выезжало оперативное отделение 28-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне.
К момент прибытия спасателей горел моторный отсек и частично салон автомобиля на площади 3 кв.м.
В 20:50 пожар был локализован, а в 21:12 полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается.
День может оказаться очень удачным. Он будет определяться не столько логикой, сколько эмоциями и желаниями. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий.
Под влиянием высотного циклона в течение суток ожидается небольшой снег, на востоке области умеренный. Местами образуется временный снежный покров высотой 1-12 см. На дорогах местами гололедица.
16 ноября в Украине поздравляют связистов-телевизионщиков, а повод для этого родился в Харькове.
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