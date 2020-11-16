16.11.2020 08:43

Вечером в Изюме сгорел автомобиль (ГСЧС)

Причина пожара устанавливается.



//kh.dsns.gov.ua

14 ноября в 20:40 на номер «101» поступило сообщение о пожарена улице Заводской в Изюдме. Горел автомобиль «AUDI-80», 1981 г.в.



На тушение выезжало оперативное отделение 28-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне.



К момент прибытия спасателей горел моторный отсек и частично салон автомобиля на площади 3 кв.м.



В 20:50 пожар был локализован, а в 21:12 полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается.