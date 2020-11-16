Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: Автомобиль, заправленный наркотиками, задержали на Гоптовке (ГПСУ)
16.11.2020  08:23   

ВИДЕО: Автомобиль, заправленный наркотиками, задержали на Гоптовке (ГПСУ)

В баке автомобиля украинец перевозил в РФ 11 килограммов наркотиков.


//dpsu.gov.ua

14 ноября в пункте пропуска «Гоптовка» на границе с РФ в Харьковской области обнаружили почти 11 кг серо-зеленого вещества растительного происхождения.

Найденное зелье, которое скорее всего является наркотическим веществом, было расфасовано в 28 литровых пластиковых бутылок. Их спрятали в топливном баке автомобиля «Фольксваген» украинской регистрации.

Автомобилем в РФ направлялся 50-летний украинец.

Он заметно нервничал и путался в ответах, поэтому пограничники Харьковского отряда и инициировали совместный с таможенниками углубленный осмотр, в результате которого и обнаружили вещество.

По данному факту сообщено компетентные правоохранительные органы.

В действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 305 УК «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств».

Продолжаются следственные действия.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  наркотики, пограничники, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.11 Криминал и происшествия Триллер на Основе: предъявлено подозрение харьковчанину, угрожавшему подорвать полицейских гранатой (МВД) 11.11 Криминал и происшествия ФОТО: мужчина устроил в доме родителей наркотический склад (ГУ НП) 07.11 Криминал и происшествия На харьковской автостанции задержали дуэт наркокурьеров (Полиция)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 