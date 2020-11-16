ВИДЕО: Автомобиль, заправленный наркотиками, задержали на Гоптовке (ГПСУ)

В баке автомобиля украинец перевозил в РФ 11 килограммов наркотиков.
14 ноября в пункте пропуска «Гоптовка» на границе с РФ в Харьковской области обнаружили почти 11 кг серо-зеленого вещества растительного происхождения.
Найденное зелье, которое скорее всего является наркотическим веществом, было расфасовано в 28 литровых пластиковых бутылок. Их спрятали в топливном баке автомобиля «Фольксваген» украинской регистрации.
Автомобилем в РФ направлялся 50-летний украинец.
Он заметно нервничал и путался в ответах, поэтому пограничники Харьковского отряда и инициировали совместный с таможенниками углубленный осмотр, в результате которого и обнаружили вещество.
По данному факту сообщено компетентные правоохранительные органы.
В действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 305 УК «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств».
Продолжаются следственные действия.
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Под влиянием высотного циклона в течение суток ожидается небольшой снег, на востоке области умеренный. Местами образуется временный снежный покров высотой 1-12 см. На дорогах местами гололедица.
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