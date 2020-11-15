15.11.2020 17:33

Смертельное ДТП: сбил водителя возле машины (МВД)

Полиция расследует обстоятельства ДТП под Харьковом.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 14 ноября 2020 года около 18:50 на автодороге вблизи поселка Шаровка Валковского района.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes Sprinter не справился с управлением и столкнулся с припаркованными на обочине ВАЗ-2106 и наехал на водителя, який стоял рядом с машиной.

В результате ДТП 35-летний мужчина скончался на месте.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.