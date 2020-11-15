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15.11.2020  17:33   

Смертельное ДТП: сбил водителя возле машины (МВД)

Полиция расследует обстоятельства ДТП под Харьковом.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 14 ноября 2020 года около 18:50 на автодороге вблизи поселка Шаровка Валковского района.
 
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes Sprinter не справился с управлением и столкнулся с припаркованными на обочине ВАЗ-2106 и наехал на водителя, який стоял рядом с машиной. 
 
В результате ДТП 35-летний мужчина скончался на месте.
 
Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст.  286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария
 
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