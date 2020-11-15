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15.11.2020  13:20   

Карантин: три сотни копов круглосуточно проверяют соблюдение ограничений в связи с пандемией (ГУНП)

За сутки - около 30 случаев нарушений.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции за прошедшие сутки выявлено 27 правонарушений, по которым составлены административные протоколы по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, из которых: 3 - в отношении работников предприятий, учреждений, организаций, 1 - на руководителя торгового заведения питания, 11 - в отношении перевозчиков, 12 - в отношении граждан.
 
Для обеспечения карантинных мероприятий на территории Харькова и области ежедневно привлекается около 1300 правоохранителей.
 
Работники подразделений ГУНП в Харьковской области, патрульной полиции, полиции охраны и военнослужащие Нацгварії и вооруженных сил Украины во время несения службы по охране публичного порядка проводят проверки соблюдения санитарных норм в общественных местах, транспорте, метрополитене, несут службу в больницах и на карантинных стационарных постах.
 
Для контроля за выполнением запретов и ограничений правительства относительно деятельности субъектов хозяйствования в минувшие сутки в состав 88 рейдовых групп привлекалось около 300 полицейских, которые проверили 469 объектов на территории Харькова и области.
 
Напоминаем, что за нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  карантин, проверка, харьков, нарушения
 
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