Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: на заправке вспыхнул автомобиль (Telegram)
15.11.2020  11:26   

ВИДЕО: на заправке вспыхнул автомобиль (Telegram)

О пожаре сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Салтовке произошел пожар.

На улице Академика Павлова прямо на заправке загорелся автомобиль Chevrolet Aveo.

Тэги:  пожар, загорелся автомобиль, харьков, салтовка
 
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