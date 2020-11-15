ВИДЕО: на заправке вспыхнул автомобиль (Telegram)

О пожаре сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Салтовке произошел пожар.
На улице Академика Павлова прямо на заправке загорелся автомобиль Chevrolet Aveo.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Антициклон в течение субботы-воскресенья даст слабинку и пропустит осадки. Выходные будут пасмурно-серыми и холодными.
Ежегодно в третье воскресенье ноября в Украине отмечается День работников сельского хозяйства.
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