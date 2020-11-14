ВИДЕО: Пожар на Конном рынке. Пострадали обувные ряды (Telegram)

В субботу днем произошел пожар в обувных рядах Конного рынка.
По свидетельствам очевидцев, причиной пожара стала проводка.
Пострадало несколько павильонов.
Часть рынка заволокло дымом.
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Чтобы не испытывать судьбу, сегодня вам лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
Антициклон в течение субботы-воскресенья даст слабинку и пропустит осадки. Выходные будут пасмурно-серыми и холодными.
14 ноября отмечаются Всемирный день борьбы с диабетом и Международный день логопеда.
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