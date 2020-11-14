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14.11.2020  15:09   

ВИДЕО: Пожар на Конном рынке. Пострадали обувные ряды (Telegram)

В субботу днем произошел пожар в обувных рядах Конного рынка.


// Telegram

По свидетельствам очевидцев, причиной пожара стала проводка.

Пострадало несколько павильонов.

Часть рынка заволокло дымом.

 

 

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Тэги:  пожар, харьков
 
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