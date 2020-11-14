14.11.2020 16:28

Через интернет незаконно продавали лекарства на миллион гривен (МВД)

Киберполиции разоблачила харьковчан в незаконной продаже сильнодействующих лекарственных средств в Интернете.



// hk.npu.gov.ua

Незаконный сбыте сильнодействующих лекарственных средств в особо крупном размере осуществляли двое имужчин в Основянском районе Харькова.



Один создал и администрировал сайт, на котором продавались сильнодействующие лекарственные средства и другие медицинские препараты. Его сообщник осуществлял отправку медпрепаратов через отделения почтовых операторов. Деньги от покупателей злоумышленники получали на свои банковские счета.



Правоохранители провели обыски по местам проживания харьковчан. По результатам изъята компьютерная техника, терминалы мобильной связи, платежные карточки, наличные, лекарственные средства в количестве более 6000 упаковок, общей стоимостью более миллиона гривен.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта, сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими или психотропными или их аналогами, или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств, а также осуществление таких действий относительно оборудования, предназначенного для производства или изготовления ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств, совершенные без специального на то разрешения, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.



Фигурантам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Сейчас решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.



Процессуальное руководство по делу осуществляет Харьковская местная прокуратура №5.



