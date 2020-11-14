Главная Новости Криминал и происшествия Во дворе многоэтажки на Баварии подожгли каменный сарай (ГСЧС)
14.11.2020  14:24   

Во дворе многоэтажки на Баварии подожгли каменный сарай (ГСЧС)

Новобаварский район: горела хозяйственная постройка.


//kh.dsns.gov.ua

13 ноября в 20:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажной хозяйственной постройке на придомовой территории пятиэтажного многоквартирного жилого дома по улице Китаенко, 5В.

Спасатели в составе двух отделений 7-ДПРЧ прибыли к месту происшествия.

Горело помещение одной из части многосекционного сооружения с распространением огня на кровлю на площади 20 кв.м.

Пожар был локализован в 20:34, полностью ликвидирован в 21:27.

Причина пожара - занесение открытого источника зажигания.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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