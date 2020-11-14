Во дворе многоэтажки на Баварии подожгли каменный сарай (ГСЧС)

Новобаварский район: горела хозяйственная постройка.
13 ноября в 20:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажной хозяйственной постройке на придомовой территории пятиэтажного многоквартирного жилого дома по улице Китаенко, 5В.
Спасатели в составе двух отделений 7-ДПРЧ прибыли к месту происшествия.
Горело помещение одной из части многосекционного сооружения с распространением огня на кровлю на площади 20 кв.м.
Пожар был локализован в 20:34, полностью ликвидирован в 21:27.
Причина пожара - занесение открытого источника зажигания.
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня вам лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
Антициклон в течение субботы-воскресенья даст слабинку и пропустит осадки. Выходные будут пасмурно-серыми и холодными.
14 ноября отмечаются Всемирный день борьбы с диабетом и Международный день логопеда.
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