14.11.2020 14:24

Во дворе многоэтажки на Баварии подожгли каменный сарай (ГСЧС)

Новобаварский район: горела хозяйственная постройка.



//kh.dsns.gov.ua

13 ноября в 20:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажной хозяйственной постройке на придомовой территории пятиэтажного многоквартирного жилого дома по улице Китаенко, 5В.



Спасатели в составе двух отделений 7-ДПРЧ прибыли к месту происшествия.



Горело помещение одной из части многосекционного сооружения с распространением огня на кровлю на площади 20 кв.м.



Пожар был локализован в 20:34, полностью ликвидирован в 21:27.



Причина пожара - занесение открытого источника зажигания.